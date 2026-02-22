У ніч на 22 лютого (з 19:00 21 лютого) ворог завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 345 засобів повітряного нападу:
- 4 протикорабельні ракети “Циркон” (район пуску ТОТ АР Крим);
- 22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (район пусків – Брянська, Бєлгородська обл. – рф, ТОТ Донецької обл.);
- 18 крилатих ракет Х-101 (район пусків – Вологодська обл. -рф.);
- 2 крилаті ракети Іскандер-К (район пусків – Курська обл.);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пусків – Курська обл.);
- 297 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ АР Криму), близько 200 із них – “шахеди”.
Основні напрямки удару – Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 307 цілей – 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:
- 2 протикорабельні ракети “Циркон”;
- 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
- 17 крилатих ракет Х-101;
- 2 крилаті ракети Іскандер-К;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 274 ворожих БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях.
Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється.
Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!