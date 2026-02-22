Розпочалася 1460-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, зривають плани і завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 22.02.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 97 авіаційних ударів, скинув 280 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8328 дронів-камікадзе та здійснив 3389 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 80 із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Суми, Великомихайлівка, Просяна, Писанці, Розівка, Гірке, Залізничне, Мирне, Гуляйпільське, Лугівське, Чарівне, Барвінівка, Любицьке, Долинка, Комишуваха, Юльївка, Новоандріївка, Таврійське, Новоолександрівка.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три пункти управління БпЛА, два командно-спостережних пункти, три райони зосередження живої сили, станцію РЕБ, три гармати противника та іще одну важливу ціль.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби було зафіксовано одне боєзіткнення, противник здійснив 74 обстріли, з яких 6 – із застосуванням РСЗВ. Також завдав двох авіаударів чотирма КАБами.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Дворічанське.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Піщаного.

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Греківки, Ставків, Дробишевого та Масляківки.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Дронівки та Закітного.

На Краматорському напрямку боєзіткнення не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Щербинівки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки та Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Шахове, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник тричі атакував у районі Запорізького.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 35 атак окупантів: у районах Гуляйполя та Залізничного, Староукраїнки, Святопетрівки, Зеленого, Варварівки, Добропілля, Загірного, Мирного, Гіркого.

На Оріхівському напрямку агресор один раз намагався покращити своє становище в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку боєзіткнення не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 890 окупантів. Загальні втрати ворога