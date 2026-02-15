Британський музей зумів зібрати 3,5 мільйони фунтів стерлінгів (це приблизно 4,025 млн.євро) на придбання рідкісного королівського скарбу – ювелірного виробу, відомому як «Серце Тюдорів».

Про це повідомляє телеканал NTD, передає Інше ТВ.

Золотий виріб знайшли в полі у Ворикширі у 2019 році. Після копіткого дослідження експерти дійшли висновку, що прикраса пов’язана з королем Генріхом VIII та його першою дружиною Катериною Арагонською. На золотому серці вигравіювана троянда Тюдорів та плід граната – геральдична емблема королеви.

Загалом прикраса складається з трьох частин: ланцюжка якірного плетіння із 75 ланок, застібки у формі кисті руки та кулона у формі серця.

«Вона виготовлена з 24-каратного золота й важить трохи менше ніж 340 грамів. Це єдиний складний ювелірний виріб Тюдорів початку правління Генріха VIII, що зберігся. Фактично, це взагалі єдиний ювелірний виріб Тюдорів часів правління Генріха VIII, що зберігся», – каже Рейчел Кінг, куратор Британського музею.

Жодних відомостей про те, хто створив прикрасу, немає. Також невідомо кому вона призначалася. Дослідники припускають, що її виготовили за власні кошти Генріха VIII до лицарського турніру, який проходив при його дворі в 1518 році.

«Цей турнір був присвячений укладенню мирного договору, а вишенькою на торті стали заручини принцеси Марії з малолітнім дофіном Франції, спадкоємцем французького короля. Чи можна було носити прикрасу? Так, її можна було носити. Довжина ланцюжка – приблизно 40 сантиметрів, що відповідає стандартному розміру комірця сучасної чоловічої сорочки», – зазначає Рейчел Кінг.

Згідно із законами країни, британські музеї можуть викуповувати археологічні знахідки, якщо зберуть гроші. Зробити це допомогли різноманітні фонди, а також громадськість. Люди пожертвували понад 300 000 фунтів стерлінгів.

Купівля історичного кулона стала королівським подарунком для всієї країни. Це означає, що золоте «Серце Тюдорів» знайшло постійне місце в Британському музеї.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2021 році краєзнавчий музей Миколаєва викупив у приватної особи посуд від постачальника імператорського палацу.