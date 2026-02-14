У Силах безпілотних систем (СБС) введено у роботу цифровий облік майна і техніки зв’язку, повідомила пресслужба СБС, пише Iнтерфакс.

“У Силах безпілотних систем запрацював цифровий облік майна і техніки зв’язку — без паперової тяганини та довгих погоджень Для цього Міноборони разом із Командуванням СБС масштабують систему Управління логістичним забезпеченням. Усі дані тепер зібрані в єдиному просторі. Їх бачать військові частини, командування і служби забезпечення”, – йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначається, що на практиці це дає точний облік близько 3500 типів майна; постійне розуміння, що і в якій кількості є в наявності; швидша обробка заявок на забезпечення; можливість планувати потреби та оперативно формувати звітність.

Система УЛЗ побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО.