Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, підключених до мереж централізованого теплопостачання.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Законопроєкт спрямований на модернізацію застарілих систем теплопостачання та впровадження індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будівлях, підключених до централізованих мереж.

Документ розроблено на виконання Плану Ukraine Facility та в межах євроінтеграційних зобов’язань України з адаптації законодавства до стандартів ЄС.

Прийняття Закону створить умови для підвищення енергоефективності, зменшення втрат тепла, покращення якості послуг і залучення інвестицій у сферу теплопостачання.

Законопроєкт розробило Міністерство розвитку громад та територій України з власної ініціативи у межах удосконалення законодавства у сфері теплопостачання. Його підготовка зумовлена необхідністю стимулювати впровадження індивідуальних теплових пунктів, запровадити прозорі механізми фінансування та реалізації інвестиційних програм, а також оновити підходи до конкуренції на ринку теплопостачання.

Прийняття документа дозволить офіційно визнати централізоване теплопостачання сферою державного інтересу та закласти основу для комплексного оновлення теплових систем як у громадах, так і на загальнодержавному рівні.

Законопроєкт також створює умови для енергозбереження, модернізації та реконструкції тепломереж, заохочує органи місцевого самоврядування до впровадження механізмів підтримки таких проєктів і сприятиме залученню інвестицій у галузь.

Очікується, що реалізація положень закону забезпечить споживачам безперебійне теплопостачання та постачання гарячої води, покращить якість послуг, зменшить витрати підприємств на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії, а також стимулюватиме зниження енергоспоживання та впровадження енергоефективних технологій.

Проєкт акта не потребує фінансування з державного та/або місцевих бюджетів.