Уряд ухвалив рішення про розподіл 231 млн грн субвенції на завершення робіт з облаштування шкільних укриттів в 11 регіонах. Кошти будуть спрямовані на 22 проєкти, які виконані щонайменше на 60%.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона розповіла, що роботи проводяться у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях.

«Це дозволить уже цього року завершити будівництво та забезпечити безпечні умови офлайн або змішаного навчання для 10 тисяч українських дітей у школах, військових ліцеях, військово-морських ліцеях та ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою», – вказала Свириденко.

Вона також зазначила, що загалом у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 5 млрд грн на шкільні укриття, насамперед для прифронтових регіонів.

Нагадаємо, У ще одному закладі позашкільної освіти Миколаєва з’явилось укриття – завдяки данцям та МОМ