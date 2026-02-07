Російські військові шукають способи незаконної активації терміналів Starlink для використання на фронті.

Про це повідомив радник міністра оборони України з питань зв’язку Сергій Бескрестнов, пише ЛБ.

За його словами, противник активно обговорює різні схеми в закритих групах, після чого ці ідеї поширюються й у відкритому інформаційному просторі.

Серед таких “варіантів” — спроби відправити підставних осіб до ЦНАПів за грошову винагороду, використання фіктивних товариств з обмеженою відповідальністю, а також зняття терміналів Starlink із трофейних дронів.

Бескрестнов наголосив, що всі подібні сценарії давно відомі Міністерству оборони України та враховані в системі ризиків і протидії.

“Усі ці Starlink ми заблокуємо — ми знаємо, як це зробити. А от тих, хто спробує заробити “легкі гроші” на співпраці з ворогом, чекає серйозне ув’язнення”, — підкреслив він.

Радник міністра також застеріг потенційних зрадників, що подібні дії легко фіксуються юридично, адже звернення до державних установ залишає офіційні сліди, які можуть стати доказами в суді.

“Це не машину підпалити і втекти. Це прийти в ЦНАП і фактично зафіксувати для суду свій злочин. Тому моя порада — навіть не намагайтеся”, — резюмував Бескрестнов.