Європейська комісія готує рішення щодо цілковитої заборони імпорту ядерного палива з Росії до країн Європейського Союзу в межах реалізації політики RePowerEU. Про це заявила офіційна представниця Єврокомісії Ана-Каїса Ітконен, передає Кореспондент.

“Що стосується ядерної енергетики та ядерних продуктів, то ми говорили, що це складніше питання для опрацювання, але воно перебуває на стадії підготовки. Я не можу назвати терміни, але, сподіваюся, ми зможемо уявити це у належний час”, – зазначила вона.

Водночас Ітконен наголосила, що у планах Єврокомісії – довести до завершення реалізацію політики RePowerEU, мета якої – повністю вивести з ринку Євросоюзу абсолютно усю російську енергетику, зокрема ядерну.