Американський актор Ештон Кутчер вважає, що Голлівуд не винен у надмірно високих стандартів краси. За його словами, справжня причина бажання виглядати “ідеально” – у самому суспільстві.

47-річний Кутчер знявся у науково-фантастичному серіалі “Краса”, де показані ліки, що можуть перетворити людину на максимально привабливу версію себе.

В інтерв’ю BBC News актор наголосив, що кіно та телебачення не нав’язують людям “єдиний стандарт краси”.

“Розважальні проєкти показують настрої суспільства”, – пояснив він.

“Серед героїв стрічки є актори з класичною зовнішністю, а також ті, кого роблять цікавими їхні риси й характер. Це не робить їх некрасивими — вони просто виходять за звичні рамки”, – додав Кутчер.

Наукова фантастика про небезпеку досконалості

У серіалі Кутчер грає мільярдера-технолога, який створив “укол краси” і сам ним скористався, щоб виглядати значно молодшим.

Але ліки мають серйозні побічні ефекти: їх можна передавати статевим шляхом, а заражені буквально “згоряють” зсередини.

Підпис до фото,Белла Хадід у серіалі “Краса” грає супермодель з великою таємницею

Актор також відзначив схожість “Краси” з горором 2024 року “Субстанція”, номінованим на Оскар, у якому знімалася його колишня дружина Демі Мур.

Він не приховував захоплення її грою. “Вона була неймовірною, і я так нею пишаюся”, — зізнався Кутчер.

Серіал створений за коміксом Раяна Мерфі, творця “Американської історії жаху”.

Дія відбувається у сучасному світі й торкається гострих соціальних тем. В одній зі сцен з’являється співачка Меган Трейнор, яка відкрито розповідала про схуднення за допомогою препарату Мунджаро. У стрічці вона виконує епізодичну роль жінки, одержимої бажанням схуднути.

Кутчер розповів, що під час зйомок вони з Мерфі багато обговорювали препарати для зниження ваги, як-от Мунджаро та Оземпік, і їхній вплив на людей, “які готові платити за них не через проблеми зі здоров’ям (діабет чи гіпертонію), а заради зовнішнього ефекту”.

Косметичні процедури стають нормою

Актор також зазначив, що косметична хірургія поступово стає соціальною нормою.

За останніми даними, у Британії у 2024 році зробили 27 462 косметичні операції — на 5% більше, ніж у 2023-му. Понад 10 000 безопераційних процедур, включно з ін’єкціями та ботоксом, провели члени Британської асоціації естетичних хірургів (BAAPS).

Підпис до фото,Ештон Кутчер грає мільярдера, який відкрив секрет вічної молодості

“Раніше робили ботокс і намагалися про це не говорити. Тепер кажуть: “Ходімо на каву й на ботокс””, — з усмішкою зазначив Кутчер.

Він підкреслив, що краса тісно пов’язана з упевненістю, успіхом і владою.

“Сьогодні є інфлюенсери-мільйонери: достатньо мати телефон і відкрито висловлювати свою думку”.

Колега Кутчера Джеремі Поп зазначив, що серіал ставить глядача перед питанням: “Скільки ви готові віддати або на що піти заради досконалої краси та успіху?”

Підпис до фото,Еван Пітерс і Ребекка Голл — агенти ФБР, що розслідують загадкові смерті моделей

Критики теж бачать у стрічці паралелі з реальним життям.

Telegraph у своєму огляді зазначив: “Краса” сатирично показує світ Instagram-перфекціонізму, косметичних процедур та уколів для схуднення. Це наукова фантастика, але лише в деталях”.

Уроки від Доріана Грея

Ребекка Голл, яка грає разом із Кутчером і Попом, зазначила, що стрічка перегукується з романом Оскара Вайльда “Портрет Доріана Грея”.

“Якщо постійно женешся за чужою версією краси, ніколи не будеш задоволений і можна зійти з розуму”, — розмірковує акторка.

У серіалі її персонаж — агентка ФБР, що розслідує загадкові смерті найкрасивіших людей світу. Вона стикається з внутрішнім конфліктом, сумніваючись, чи достатньо сама приваблива. У парі з молодим агентом, якого грає зірка “Людей Ікс” Еван Пітерс, вона переживає особисте й професійне напруження.

Голл зазначила, що робота над серіалом змусила її замислитися над тривожними тенденціями сучасного суспільства.

“Якщо у тебе достатньо грошей, ти можеш зробити себе практично ким завгодно. Складається враження, що існує певний стандарт, який усі ми повинні купувати. Це безглуздя: зрештою всі будуть виглядати однаково, а потім одразу шукатимуть щось нове, що вважається красивим”.