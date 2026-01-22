Додаючи спеції до страв, ми не лише покращуємо смак. Виявляється, так ми ще й допомагаємо організму отримати більше вітамінів і мінералів.
Науковці твердять: деякі звичні продукти буквально “вмикають” засвоєння корисних речовин, пише ВВС.
Чому вітаміни “губляться” по дорозі
Навіть найкорисніша їжа не завжди віддає нам свої вітаміни й мінерали.
Проблема в тому, що організму спочатку потрібно “звільнити” їх зі складної структури – так званої харчової матриці, яка складається з білків, жирів, вуглеводів та інших компонентів.
Класичний приклад – солодка кукурудза. Вона багата на клітковину, білок, вітаміни та мікроелементи, зокрема калій. Але багато хто помічав, що зерна кукурудзи виходять з організму майже незмінними.
“Якщо ви погано пережовуєте кукурудзу, вона проходить через увесь травний тракт, а всі поживні речовини так і залишаються “замкненими” всередині зерен”, — пояснює професор харчових наук Девід Джуліан МакКлементс з університету Массачусетсу.
Особливу складність становлять жиророзчинні вітаміни: A, D, E та K.
“Без жиру в їжі вони не розчиняються і просто виводяться з організму”, – каже МакКлементс.
Але якщо вживати їх разом з жирами, ті розпадаються на дуже дрібні частинки – міцели. Саме вони “захоплюють” вітаміни і доставляють їх до клітин, які забезпечують засвоєння.
Деяким людям важко отримувати вітаміни з їжі. І причина не в раціоні, а в роботі організму.
При хронічному панкреатиті, захворюваннях печінки або після хімієтерапії тіло виробляє замало ферментів, і корисні речовини просто не засвоюються.
У таких випадках лікарі часто радять приймати вітаміни окремо.
Професорка медицини Гарвардської медичної школи ДжоАнн Менсон зазначає: більшості людей цілком достатньо збалансованого харчування. Виняток – ті, хто має порушення засвоєння жирів. Саме для них мультивітаміни можуть бути виправданим рішенням.
Втім, є важливий нюанс: у таблетках вітаміни засвоюються гірше.
Тому вчені шукають нові підходи – наприклад, доставку вітамінів за допомогою наночастинок, які повторюють природні процеси в організмі й допомагають поживним речовинам працювати ефективніше.
Нанотехнології на кухні
Наночастинки – це структури розміром від 1 до 100 нанометрів. Для порівняння: товщина людської волосини становить близько 80 000 нанометрів.
Канадські вчені з’ясували, що вітамін D, “упакований” у наночастинки з горохового білка, засвоюється значно ефективніше.
Схожі результати отримав і професор МакКлементс. У своїй роботі він довів, що прийом вітаміну A разом із мікроскопічними краплями жиру підвищує його засвоєння приблизно на 20%.
В одному з експериментів учасникам пропонували салат зі шпинату, листя салату, моркви та помідорів — або без жиру, або з легкою заправкою, що містила невелику кількість жиру.
“Ті, хто їв салат без заправки, майже не отримали каротиноїдів із продуктів, — пояснює МакКлементс. — А от додавання заправки з дрібними жировими частинками суттєво покращило їх засвоєння”.
Сила приправ: навіщо потрібен чорний перець
І ось тут на сцену виходить чорний перець.
Цю приправу цінували ще тисячі років тому — за здатність додавати смаку навіть найпріснішій їжі. Чорний перець почали вирощувати в Індії понад 3 500 років тому, і з часом він став одним із найдорожчих товарів давнього світу.
Сьогодні ми звично додаємо його до страв, майже не замислюючись. А дарма. Бо чорний перець може значно більше, ніж просто покращувати смак. Він здатен підвищувати кількість поживних речовин, які наш організм засвоює з їжі.
У слизовій оболонці кишківника є спеціальні білки, які “викидають” частину поживних речовин назад у травний тракт. Речовина, що міститься в чорному перці, блокує ці білки — і вітаміни залишаються в організмі.
Коли вчені додали чорний перець до салату із заправкою, засвоєння поживних речовин зросло ще більше.
Цікаво, що поєднання жиру, куркуми й чорного перцю здавна є частиною індійської традиційної кухні.
“Ми витратили роки на дослідження того, як найкраще доставляти куркумін, — каже МакКлементс. — І врешті виявилося, що найефективніший спосіб — це суміш, яку в Індії готували тисячі років тому: молоко з куркумою та чорним перцем”.
Саме тоді, згадує Девід МакКлементс, стало зрозуміло: людство знає про це вже дуже давно.
Чому оливкова олія перемагає
Також важливо обирати правильну олію.
У дослідженні, проведеному в університеті Міссурі, виявили: оливкова олія краще сприяє засвоєнню вітамінів, ніж кокосова.
Причина — розмір міцел.
“Кокосова олія утворює замалі міцели. Вітамінам, зокрема каротину, там просто бракує місця, — пояснює МакКлементс. — Це як намагатися посадити слона в маленький автомобіль. Іноді потрібен транспорт побільше”.
Можливо, саме тому середземноморська дієта з великою кількістю овочів та оливкової олії вважається однією з найздоровіших у світі.
Що можна зробити вже зараз
Без жодних складних технологій ми вже сьогодні можемо покращити засвоєння вітамінів:
- приймайте вітамінні добавки разом із їжею, що містить жир;
- найкраще підійдуть молоко, йогурт або рослинні напої;
- додавайте заправку до овочевих салатів – особливо з оливковою олією;
- не бійтеся спецій, передусім чорного перцю.
Отже, правильна заправка до салату – це не лише про смак. Це про користь.
Завдяки оливковій олії та чорному перцю наш організм може отримати значно більше вітамінів із кожної порції іжі.