У столиці відбудеться прем’єрний показ документального фільму «Капітан. Історії танкістів “Азову”», створеного за сприяння Міністерства культури України. Показ відбудеться 21 січня о 18:30 у Будинку кіно, участь у ньому візьмуть представники творчої групи та герої стрічки, повідомляє Iнтерфакс.

Як уточнюється, у центрі сюжету — історія становлення та бойового шляху танкового батальйону 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов”, зокрема моменти участі у Павлопіль-Широкинській операції, обороні Маріуполя та на «Азовсталі», полон і повернення до строю, а також бої на ключових напрямках у війні.

Автор сценарію та режисер фільму — Костянтин Коновалов, продюсер — Максим Мовчан. Вхід на показ безкоштовний.