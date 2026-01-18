Законодавці штату Флорида схвалили перейменування частини дороги, що з’єднує міжнародний аеропорт Палм-Біч з резиденцією президента США Мар-а-Лаго, на President Donald J. Trump Boulevard. Трамп заявив, що відчуває “надзвичайну честь” й запам’ятає цей жест на все життя.

Про це повідомило Reuters.

Зміна назви не вплине на офіційні адреси, карти чи системи екстреного реагування.

Агентство нагадало, що з моменту свого повернення на президентську посаду минулого року Трамп уже “брендував” своє ім’я на низці об’єктів і проєктів, включно з будівлями у Вашингтоні, новим класом кораблів ВМС, візовими ініціативами й урядовими сайтами.

У Вашингтоні є багато будівель та пам’ятників, названих на честь президентів, але ці почесті зазвичай надавались задовго після того, як вони залишили посаду, і зазвичай це національні данини, часто санкціоновані Конгресом.

У четвер Трамп прийняв медаль Нобелівської премії миру від лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо під час зустрічі в Білому домі. Білий дім заявив, що він має намір зберегти медаль, хоча Норвезький Нобелівський комітет заявив, що премія не може бути передана, розділена або анульована.

Деякі історики розглядають це як поверхневу спробу президента закріпити свою спадщину, яка зрештою може виявитися недовговічною.

Виникла опозиція щодо перейменування провідного місця виконавських мистецтв Вашингтона на Меморіальний центр виконавських мистецтв Дональда Дж. Трампа та Джона Ф. Кеннеді, що спонукало кількох виконавців відмовитися від участі на знак протесту.