Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на НЕДІЛЮ, 18 січня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 06:30 – 13:30; 20:30 – 00:00;

1.2 – 03:00 – 10:00; 17:00 – 20:30;

2.1 – 06:30 – 10:00; 13:30 – 20:30;

2.2 – 00:00 – 03:00; 07:30 – 13:30;

3.1 – 03:00 – 06:30; 13:30 – 17:00; 20:30 – 00:00;

3.2 – 00:00 – 03:00; 10:00 – 17:00;

4.1 – 00:00 – 06:30; 13:30 – 17:00; 20:30 – 00:00;

4.2 – 06:30 – 10:00; 13:30 – 20:30;

5.1 – 00:00 – 03:00; 10:00 – 13:30; 17:00 – 22:30;

5.2 – 03:00 – 06:30; 10:00 – 17:00; 20:30 – 00:00;

6.1 – 03:00 – 06:30; 10:00 – 13:30; 17:00 – 00:00;

6.2 – 00:00 – 03:00; 06:30 – 10:00; 17:00 – 20:30.

УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).