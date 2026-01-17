Нові правила послабленої комендантської години дозволяють пішки або на транспортному засобі діставатися до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву, при собі треба мати документ, що посвідчує особу, військовозобов’язаним – ще й військово-обліковий документ, а спецперепустка не потрібна, повідомили у МВС та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький, пише УНН.

Уряд ухвалив зміни до постанови, які дають можливість регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетиці (саме в цих зонах)– повідомив Білошицький у соцмережах у суботу.

Як це працює

Заступник начальника патрульної поліції по пунктах розповів, як це працює:

у зоні дії і саме на час дії надзвичайної ситуації в енергетиці можна дістатися до Пунктів Незламності чи пункту обігріву цілодобово. Перепустки для цього не потрібні;

дозволяється рух приватного транспорту, якщо ви їдете саме до Пункту Незламності. Громадський транспорт та таксі – за рішенням місцевої влади, виходячи із безпекової ситуації;

з собою обов’язково потрібно мати документ, що посвідчує особу. А військовозобов’язані повинні мати й військово-обліковий документ на час дії воєнного стану;

рекомендується обирати найкоротший маршрут та неухильно виконувати вказівки органів влади, ДСНС і поліцейських.



“Важливо, такий підхід застосовується й під час повітряної тривоги. Зазначені правила не скасовують чинні обмеження, а лише доповнюють їх”, – зазначив Білошицький.

Він зауважив, що всі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони, за участі Сил безпеки та військового командування з урахуванням поточної ситуації.

У МВС уточнили, що послаблення комендантської години допускається на територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, зокрема, дозволяється пересування пішки або на транспортному засобі виключно з метою прямування до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву.