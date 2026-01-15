Згідно з місцевими повідомленнями, найстаріший відомий чоловік Саудівської Аравії, Насер бін Радан Аль-Рашид Аль-Вадаї, помер у віці 142 років.

Похоронні молитви відбулися в Дахрані Аль-Джанубі, у південному регіоні королівства, перш ніж його поховали в його рідному селі Аль-Рашид, пише Daily Sun.

На похороні були присутні понад 7000 людей. Аль-Вадаї народився до об’єднання Саудівської Аравії та пережив правління лідерів королівства, від короля Абдулазіза, засновника сучасної саудівської держави, до короля Салмана.

Його життя охопило понад століття великих політичних, соціальних та економічних змін у країні.

За розповідями родини, він здійснив паломництво хадж понад 40 разів і був відомий своєю сильною релігійною відданістю.

У нього залишилося 134 дітей та онуків. Повідомляється, що він одружився востаннє у віці 110 років, а пізніше у нього народилася дочка.

Новина про його смерть привернула широку увагу в соціальних мережах Саудівської Аравії, багато хто описував його як символ віри та стійкості.