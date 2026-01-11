У США правоохоронці виявили понад 100 людських черепів та інші людські останки в будинку 34-річного Джонатана Герлаха, якого підозрюють у систематичному оскверненні кладовищ.

Про це повідомляє NBC News.

Чоловіка з Пенсільванії звинувачують за сотнями пунктів після того, як у його будинку з “фільму жахів, що ожив”, було знайдено понад 100 людських черепів, а також “численні” довгі кістки, муміфіковані стопи, тулуби та інші останки.

Останки були знайдені в підвалі Герлаха, повідомив журналістам окружний прокурор округу Делавер Таннер Раус. Він сказав, що в камері зберігання Герлаха було знайдено ще вісім комплектів людських останків.

“Простіше кажучи, детективи на даний момент виявили дуже багато кісток, і ми все ще намагаємося з’ясувати, хто вони, звідки вони, і пройде чимало часу, перш ніж ми отримаємо остаточну відповідь”, – сказав Раус.

Незрозуміло, що Герлах робив з останками, додав Раус, зазначивши, що деяким з них сотні років. Іншу групу останків знайшли з кардіостимулятором, сказав він.

«Я сумую за тими, хто засмучений цим, хто переживає це, хто намагається з’ясувати, чи це не їхня близька людина, чи їхня дитина, — адже ми знайшли останки, які, на нашу думку, є місячними немовлятами, — серед тих, кого він забрав», — сказав Раус.

Герлаха було заарештовано, коли він залишав Маунт-Моріа, розлоге кладовище, яке простягається від Філадельфії до сусіднього району Йідон, згідно з письмовим свідченням про ймовірну причину.

Йому було пред’явлено звинувачення за 300 пунктами крадіжки, отримання краденого майна та знущання над трупом, свідчать судові записи. Йому було пред’явлено звинувачення ще за десятками пунктів хуліганства, крадіжки зі зломом, навмисного наруги над шанованим об’єктом та інших злочинів.

Герлаха тримають під вартою замість грошової застави в розмірі 1 мільйона доларів, сказав Раус.

У судових протоколах немає імені адвоката, який міг би виступати від імені Герлаха. У письмових свідченнях йдеться, що Герлах повідомив владі, що визнав крадіжку приблизно 30 комплектів людських останків з гори Моріа.

Влада дізналася про ймовірні злочини після того, як члени правління некомерційної групи, яка працює над збереженням кладовища, повідомили поліцію про осквернення місць поховання, сказав Хепкінс.

Згідно з письмовим свідченням, з 7 листопада по вівторок на кладовищі було зламано або пошкоджено 26 могил та склепів. Двадцять п’ять із цих місць мають вік понад століття, згідно з письмовим свідченням.

Після того, як слідчі ідентифікували Герлаха як підозрюваного у крадіжках зі зломом, вони провели спостереження за кладовищем і бачили, як він виходив з території, несучи мішковину, стверджується у письмовому свідченні.

Усередині мішка знаходилися муміфіковані останки двох маленьких дітей, три черепи та інші кістки, згідно з письмовим свідченням. Слідчі знайшли останки в будинку Герлаха в Ефраті, приблизно за 70 миль, у середу, згідно з письмовим свідченням.

Раус сказав, що останки, знайдені в будинку Герлаха, найімовірніше, походять з інших кладовищ, окрім гори Моріа, хоча влада не підтвердила, з яких саме.