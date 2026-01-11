Внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі, в Україні у більшості регіонів діють графіки погодинних, а іноді аварійних відключень світла. У такому випадку страждає техніка, зокрема холодильники, які декілька разів на добу вимикаються від живлення.

Доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та енергетичного менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу, кандидат технічних наук Андрій Яворський розповів у коментарі УНІАН, чи можуть стрибки напруги пошкодити холодильник, а також порадив, як захистити цей девайс.

Як вберегти холодильник від перепаду напруги

Виявляється, що методів захисту холодильника від перепаду напруги є три.

Найпростіший і найдешевший спосіб – поставити реле напруги. Воно вимикається, якщо напруга падає або піднімається, і це важливо, бо для холодильника небезпечна як низька, так і висока напруга. При цьому важливо налаштувати реле так, щоб холодильник увімкнувся приблизно через 5 хвилин після відновлення подачі електрики у будинок, тоді ситуація з напругою має більш-менш стабілізуватися, і не буде стрибків. Це важливо, адже якщо вимкнення короткочасні – тобто електрику вимкнули і відразу увімкнули, то такий режим роботи негативно впливає на холодильник.

Третій метод захисту холодильника – найдорожчий, він передбачає встановлення джерел безперебійного живлення. Це система, яка упродовж певного часу може забезпечувати електрикою ваше житло.

Продукти, які не можна зберігати в холодильнику / Інфографіка: Главред

Чи можуть стрибки напруги пошкодити холодильник

Сучасні холодильники мають працювати в діапазоні від 190 до 250 вольтів, якщо напруга вища чи нижча – це небезпечно для приладу. Причина у тому, що через стрибки напруги двигун холодильника може перегрітися та вийти з ладу. А ще через стрибки напругу може заклинити навіть компресор.

При цьому, все ж деякі виробники переконують, що сучасні холодильники оснащені внутрішнім захистом від стрибків напруги та перенапруги. Однак, Андрій Яворський рекомендує перестрахуватися і додатково захистити прилад вище перерахованими методами.