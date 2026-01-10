Як повідомили у Генштабі, сьогодні вночі уражено нафтобазу у Волгоградській області рф та низку цілей на ТОТ України.

У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч на 10 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі «Жутовська» (Октябрський район, Волгоградська область, рф), яка залучена до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ.

Ціль уражено. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, на тимчасово окупованій території Запорізької області, уражено склад БпЛА підрозділу зі складу 19 мотострілецької дивізії загарбників.

Також завдано ураження по пункту управління БпЛА противника в районі Покровська, Донецької області.

Окрім цього, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено низку цілей противника, зокрема: зосередження особового складу 76 десантно-штурмової дивізії (н.п. Курахівка), командно-спостережний пункт підрозділу зі складу танкового батальйону тієї ж дивізії ( н.п. Гірник) та пункт управління підрозділу зі складу 41 армії (н.п. Гірник).

У всіх випадках зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілях. Втрати ворога уточнюються.

Сили оборони України продовжують планомірні дії зі зниження наступального та воєнно-економічного потенціалу російських окупаційних військ і примушення рф до припинення збройної агресії проти України.