Кабмін доручив розглянути можливість запровадження дистанційного формату для шкіл і частини підприємств. Причиною таких заходів є різке похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра України Юлію Свириденко.

Свириденко розповіла, що згідно з рішенням Кабміну, Міносвіти разом з іншими органами виконавчої влади, обласними та Київською ОДА мають невідкладно опрацювати питання про:

тимчасове припинення освітнього процесу в очному форматі;

перехід на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року.

“Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, фахової професійної вищої та вищої освіти”, – уточнила вона.

За словами прем’єрки, рішення ухвалюватимуть невідкладно та з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС.

Кабмін рекомендував обласним та Київській ОДА разом із комісіями ТЕБ та НС рекомендували на період негоди опрацювати питання переведення на дистанційний режим роботи:

підприємств;

установ;

організацій.

Прем’єр звернула увагу, що такі рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших суб’єктів, для яких дистанційка є неприпустимою в умовах воєнного стану.