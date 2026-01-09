Кабмін доручив розглянути можливість запровадження дистанційного формату для шкіл і частини підприємств. Причиною таких заходів є різке похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра України Юлію Свириденко.
Свириденко розповіла, що згідно з рішенням Кабміну, Міносвіти разом з іншими органами виконавчої влади, обласними та Київською ОДА мають невідкладно опрацювати питання про:
тимчасове припинення освітнього процесу в очному форматі;
перехід на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року.
“Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, фахової професійної вищої та вищої освіти”, – уточнила вона.
За словами прем’єрки, рішення ухвалюватимуть невідкладно та з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС.
Кабмін рекомендував обласним та Київській ОДА разом із комісіями ТЕБ та НС рекомендували на період негоди опрацювати питання переведення на дистанційний режим роботи:
підприємств;
установ;
організацій.
Прем’єр звернула увагу, що такі рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших суб’єктів, для яких дистанційка є неприпустимою в умовах воєнного стану.