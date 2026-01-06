60% смертності в країні – від серцево-судинних захворювань.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу про запуск скринінгу здоров’я для людей 40+ років, передає LB.ua.

Також він додав, що є близько 1,3 млн зареєстрованих людей з діабетом: “Вважаємо, що десь про 50% випадків не знають”, – сказав міністр.

“Коли ви досягаєте 40+, важливо вчасно виявити, легше лікувати і людина буде більше часу активно здоровою”, – сказав міністр, говорячи про стартовану програму.

“Я збираюся скористатися програмою скринінгу здоров’я, бо мені буде 46 років”, – додав міністр, відповідаючи на питання.

За даними МОЗ, уже є близько 400 заявок від медзакладів долучитися до послуг скринінгу. Відомство очікує, що долучиться близько 5 млн пацієнтів за рік.