Цифрова система управління логістичним забезпеченням офіційно запрацювала у ЗСУ, повідомляє міністр оборони Денис Шмигаль, пише ЛБ.

“Завершили важливий етап цифрової трансформації оборонного забезпечення”, – ідеться у повідомленні.

Міністерство оборони перевело цифрову систему Управління логістичним забезпеченням у постійну експлуатацію. Відтепер вона офіційно працює у війську та використовується для управління логістикою, закупівлями і фінансами.

“Військо отримало єдину екосистему управління ресурсами – від стратегічного рівня до кожної військової частини. Вона автоматизує процеси оборонних закупівель та фінансовий облік. Це швидкий інструмент, який мінімізує бюрократію та робить управління ресурсами зручним та прозорим”, – зазначає глава Міноборони.

Система побудована на базі SAP – рішення для управління оборонними ресурсами, яке використовують понад 90% армій країн НАТО. Це дає можливість у реальному часі бачити доступні ресурси, відстежувати їхній рух, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі актуальних даних.

Денис Шмигаль додає, що в системі вже працюють понад 1000 військових частин. Вона охоплює ключові напрями – від БпЛА та наземних систем озброєння до тилового забезпечення. У майбутньому у системі буде розширено перелік доступних функцій.