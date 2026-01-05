російська пропаганда запустила хвилю дезінформації про нібито підготовку «української хімічної провокації», щоб дискредитувати Сили оборони України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Інше ТВ.

Окупаційні структури рф на Харківщині поширюють заяви про начебто прибуття підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ до Ізюма й підготовку «теракту» з використанням хімічних речовин у період з 6 по 8 січня.

Ця кампанія може бути прикладом класичної тактики «інформаційного алібі». росія може заздалегідь приписувати Україні дії, до яких сама системно вдається, створюючи інформаційне прикриття для можливих власних провокацій або злочинів.

Окремим елементом маніпуляції є звернення до релігійної тематики. Вигадана провокація привʼязується до дат «православного Різдва». У такий спосіб ворог намагається створити негативний образ України та налаштувати населення проти української держави.

Заяви російських окупаційних структур не підкріплені жодними доказами та є елементом інформаційної війни. Натомість факти застосування хімічних речовин російськими військами неодноразово фіксувалися українською стороною та міжнародними організаціями, а сама рф перебуває під санкціями за використання хімічної зброї.

Як повідомляло Інше ТВ, кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами – Служба зовнішньої розвідки