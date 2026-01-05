Українське військо переживає значну трансформацію кадрового складу. Протягом останніх двох років кількість жінок на офіцерських посадах у Збройних Силах України продемонструвала стрімкий ріст, збільшившись із 4% до 21%.

Такі дані оприлюднила радниця з гендерних питань Генштабу ЗСУ Оксана Григор’єва у випуску подкасту «1325», передає pravdatutnews.com.

Згідно з поточною статистикою, кожна п’ята жінка у Збройних Силах України наразі обіймає офіцерську посаду. Цей прогрес став можливим завдяки системним змінам, що розпочалися ще у 2019 році. Тоді випускниці військових вишів почали масово отримувати первинні звання та розпочинати службу за спеціальністю. На сьогодні ця «плеяда» вже дослужилася до звань капітанів та майорів.

За словами Оксани Григор’євої, повномасштабне вторгнення прискорило процес допуску жінок до керівних посад. Якщо раніше професійні навички жінок на полі бою вже не викликали сумнівів, то зараз поступово зникають бар’єри й в питаннях командування.

Нині жінки впевнено обіймають посади середньої ланки управління. В українській армії вже є командирки взводів та рот; командирки військових частин (зокрема у Повітряних силах у напрямку психологічної підтримки); командирки батальйонів у Силах територіальної оборони (ТРО).

Зміна ставлення до жінок-керівників є стратегічним кроком для армії, де бойовий досвід стає головним критерієм призначення на посаду, витісняючи застарілі стереотипи.

Попри значні успіхи на тактичному та оперативному рівнях, вищий генералітет України поки залишається переважно чоловічим. На сьогодні у ЗСУ є чотири жінки-генералки, проте всі вони представляють медичну службу. Бойових генералок наразі немає через особливості проходження військової кар’єри.

Окрім навчання, обов’язковою умовою є досвід командування бригадами. Оскільки масовий допуск жінок до бойових посад відбувся порівняно нещодавно, вони ще не встигли фізично пройти всі необхідні освітні та командні ступені. Радниця Генштабу наголосила, що наразі триває процес «вирощування» майбутньої еліти, і з часом ці посади будуть зайняті офіцерками, які зараз перебувають на рівні батальйонів.

