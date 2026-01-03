Більшість поляків не вірять, що війна в Україні закінчиться у 2026 році. Про це свідчать результати опитувань – “як загальнодоступних, так і внутрішніх”, повідомляє УНН із посиланням на Rzeczpospolita.

Зазначається, що опитування показують зростання втоми від війни та очікування миру серед виборців, незалежно від їхніх політичних поглядів.

Ця тенденція зростає щонайменше з 2024 року. Виникає питання: що станеться, якщо такий мир буде укладено або досягнуто припинення вогню? – йдеться у статті.

Автори вказують, що більшість опитаних жителів Польщі (59,6) відсотка, не вірять, що війна в Україні закінчиться у 2026 році. Серед них є прихильники як влади, так і опозиції. Іншої думки дотримуються 21,6 відсотка. Ще 18,9 відсотка не визначилися.

“З одного боку, мир може зробити антиукраїнську поляризацію менш привабливим політичним інструментом для правих. З іншого боку, навпаки, він може призвести до більшої суспільної сприйнятливості аргументів та правових положень, які певною мірою вплинуть на Україну та українців, що проживають у Польщі. Громадські очікування щодо наполегливої ​​політики щодо України з історичних, економічних питань та питань вступу до ЄС також можуть значно зрости, особливо в таких чутливих секторах, як сільське господарство”, – пише видання.