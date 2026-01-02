Херсонська ТЕЦ не може працювати в звичайному режимі через завдані російськими агресорами удари, яких тільки з початку року було понад 10, повідомив голова правління НАК “Нафтогаз України ” Сергій Корецький, пише Iнтерфакс.

“Херсонська ТЕЦ знову під обстрілами росіян – артилерія та дрони. Більше 10 прицільних ударів за два дні цього року. Сьогодні вранці – чергова атака. Чотири прильоти”, – написав Корецький у Facebook.

За його словами, фахівці компанії працюють на місці, наскільки це можливо: оцінюють ступінь руйнувань й планують подальші дії.

Корецький наголосив, що через завдані удари Херсонська ТЕЦ більше не може працювати у звичайному режимі, тому “Нафтогаз” координує свої дії з місцевою владою, щоб якнайшвидше забезпечити містян теплом.

“Опрацьовуємо різні варіанти. Для нас принципово захищати людей і швидко реагувати навіть у таких умовах”, – вказав керівник компанії.

Він додав, що “Нафтогаз” вже доставив 1000 електрообігрівачів для жителів міста, також планує забезпечити ще 1500 обігрівачів із газовими балонами.