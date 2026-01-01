Українська модель plus-size з 17-м розміром грудей Міла Кузнєцова у кінотеатрі Multiplex (ТРЦ Respublika Park) “перебила” прем’єру екранізації світового бестселера Фріди Мак-Фадден «Служниця».

Дівчина з’явилася на заході у чорних шкіряних штанях і чорному топі з відвертим декольте, у якому вона продемонструвала свій пишний бюст 17-го розміру, пише ТСН.

Міла Кузнєцова/Фото Катерини Дехаб

І все ж таки про фільм:

Стрічку зняли за мотивами світового літературного феномену Фріди Мак-Фадден, який переклали 40-ка мовами. Він став №1 бестселлером за версією The New York Times. Роман у жанрі психологічного трилера вийшов у 2022 році і швидко отримав продовження — «Секрет служниці» та «Служниця спостерігає», а згодом й фінальну частину — «Весілля служниці».

За сюжетом стрічки, Міллі (Сідні Свіні) — дівчина з похмурим минулим майже втратила надію знайти роботу, аж допоки не отримує місце служниці з проживанням у розкішному маєтку родини Вінчестерів, які наче зійшли зі сторінок модного журналу. Ідеальна дружина Ніна (Аманда Сейфрід), її привабливий чоловік-бізнесмен Ендрю (Брендон Скленар) та їхня донька Сесілія — здаються подарунком долі для Міллі. Але поступово життя дівчини перетворюється на суміш кошмарів та спокус, ціна за які може стати занадто високою. Бо у кожного в маєтку Вінчестерів є свій секрет.

В український прокат фільм «Служниця» вийшла сьогодні, 1 січня.