Український хор Songs for Ukraine (“Пісні для України”) став частиною цьогорічного різдвяного звернення короля Чарльза III, виконавши у Вестмінстерському абатстві. Він виконав колядку Carol of the Bells — англомовну версію “Щедрика” Миколи Леонтовича. Для цього виступу британський композитор Саймон Го створив нове аранжування твору, пише Суспільне.

Включення української колядки стало символічним жестом підтримки України, адже Чарльз III неодноразово висловлював солідарність із українським народом після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Різдвяне звернення короля, записане у Вестмінстерському абатстві, зосереджувалося на темах єдності, співчуття та сили громади перед викликами часу.

У промові містився заклик до тиші та спокою, оскільки “наш світ, здається, обертається все швидше”, король також процитував слова поета Томаса Еліота про пошук “нерухомої точки обертового світу”.

Крім того, він похвалив “мужність та самопожертву” покоління воєнного часу та їхню згуртованість, а в ефірі показали кадри цьогорічних урочистостей, присвячених 80-річчю закінчення Другої світової війни в Європі.

“Це цінності, які сформували нашу країну. Коли ми чуємо про розбіжності як у країні, так і за кордоном, ми ніколи не повинні втрачати з виду ці цінності”, — сказав король.

Під час трансляції показали і кадри з українським хором. Також показали і членів королівської сім’ї, зокрема принца Вільяма та Кейт. Були показані й фотографії принца Джорджа під час його першого візиту до благодійної організації Passage, яка допомагає бездомним, куди він поїхав разом зі своїм батьком принцом Вільямом.

Хор Songs for Ukraine (“Пісні для України”) було засновано при Королівському оперному театрі навесні 2023 року. До складу колективу входять українці, які нині живуть у Великій Британії, — як професійні співаки, так і аматори. Багато з них опинилися в країні через війну.

Нагадаємо, свій “Щедрик” Микола Леонтович вперше представив у Києві 1916 року — композицію зіграв студентський хор у Києві в університеті імені Св. Володимира.

Пізніше “Щедрика” до свого репертуару внесла створена Симоном Петлюрою Українська республіканська капела, яка гастролювала Європою, популяризуючи не лише колядку, а й інші українські пісні, щоб довести, що Україна — повноцінна самобутня держава з власною унікальною культурою.

У 1922 році пісня дісталася США – там вона прозвучала у Карнегі-холі в Нью-Йорку. А за кілька років американець українського походження Петро Вільговський написав англійську версію слів, назвавши її Carol of the Bells. Пізніше ця версія стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. В наші часи “Щедрик” можна почути в усіх куточках світу, а також у популярних фільмах і серіалах, таких як “Один вдома”, “Гаррі Поттер”, “Міцний горішок 2” та інших.