Командир 3-го корпусу Збройних сил України Андрій Білецький заявив, що останні дані розвідок союзників та України вказують на виснаження й деградацію російських військ, які, за його словами, приходять у війні проти України до стратегічного глухого кута.

Одним із чинників є тактика інфільтрації, якою пишаються росіяни, — на практиці вона призводить до масштабних людських втрат, — розповів Білецький в інтерв’ю каналу Бомбардир.

Він відзначив, що в росіян погіршується ситуація з бронетехнікою, артсистемами та іншими ключовими видами озброєння.

-Об’єктивні втрати противника мінімум в шість, інколи в вісім разів перевищують наші втрати. У нас не настільки велика різниця в людському вимірі, щоб нести втрати в шість-вісім разів більше і довго вести таку кампанію. В такому разі в Росії повинно бути мільйонів двісті шістдесят населення, щоб це було можливо, де-факто.

За словами Білецького, росіяни усвідомлюють стратегічний глухий кут, до якого наближаються, і брак реальних можливостей для подальшого просування і через це намагаються захопити Донбас невоєнними методами. Він додав, що для цього вони, зокрема, використовують інструменти впливу часів КДБ на міжнародну позицію та Україну, намагаючись створити враження, що РФ нібито здатна підтримувати інтенсивні бойові дії ще два-три роки, тому вигідно переходити до перемовин уже зараз.

Білецький запевнив, що за нинішнього розкладу сил Україна має можливість наростити спроможності, зупинити російські війська та лише після цього переходити до предметної розмови про прийнятні умови.

-Я думаю, що найближчим часом — це три-п’ятимісячна перспектива — відбудуться значні зрушення. Якщо Україна зможе інтенсифікувати роботу в армії з питань бойової підготовки, просування нових технологічних рішень на полі бою, їх дуже швидкої імплементації та розширення, максимально замінити людину там, де це можливо, машиною— БПЛА, НРК, технічними засобами розвідки або захисту. Якщо ми це зробимо, то є всі шанси, що росіяни найближчим часом будуть зупинені, і тоді ми абсолютно спокійно зможемо сісти з ними за стіл та отримати не найкращі, але прийнятні для нас на цьому етапі умови, — сказав командир 3-го корпусу.