2025-й став четвертим роком повномасштабної війни Росії проти України – втома й виснаження, здається, досягли піку.

Водночас рік дав надію на можливе завершення боїв та обстрілів, коли Дональд Трамп, вдруге ставши президентом США, оголосив одним із головних своїх завдань покласти край кровопролиттю.

Втім, шлях до ймовірного миру, що розпочався цього року із суперечки в Овальному кабінеті, за якою затамувавши подих спостерігав весь світ, виявився значно складнішим, ніж думали у тому ж Вашингтоні.

Чи вдасться Трампу примусити Путіна піти на компроміси та досягти припинення вогню до кінця року – питання без відповіді.

Водночас сейсмічні події сколихнули й внутрішню політику України – Юлія Свириденко на чолі уряду, гучна відставка правої руки президента Андрія Єрмака та корупційний скандал, в якому виявилися замішаними топчиновники.

Спроба влади обмежити повноваження антикорупційних органів миттєво сколихнула країну, показавши, що війна не позбавила українців здатності відстоювати свої права, як і робити це креативно. Заклики до влади протестувальники писали на картонках, через що протест отримав назву “Революція на картоні” чи “Картоновий майдан”.

Серед потрясінь року, що минає, резонансне вбивство у Львові відомого українського політика Андрія Парубія. За даними слідства, підозрюваний, якого затримали, був завербований росіянами.

2025 рік приніс і перемоги для України. Серед них складно не згадати операцію “Павутина” СБУ, під час якої вдалося вразити пʼять військових аеродромів в тилу Росії, знищивши десятки військових літаків.

Але передивляючись сотні фото цього року, на більшій частині з них бачиш не гучні події, а в першу чергу “тиху” працю українців – солдатів на передовій, енергетиків, що після кожного обстрілу лагодять мережі, втомлені обличчя рятувальників і пожежників.

Яким був 2025 рік для України? Пригадаймо його у 25 фотографіях від ВВС-Україна.

Підпис до фото,Перша зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в у Білому домі 28 лютого, яка обернулася катастрофою. Зеленський достроково залишив резиденцію американського президента після словесної перепалки

Підпис до фото,Символічні “Промені пам’яті” над могилами українських військових на Личаківському кладовищі у Львові 23 лютого 2025 року, напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Підпис до фото,Володимир Зеленський та Дональд Трамп знову зустрілися 26 квітня у Ватикані перед похороном Папи Франциска. Це була їхня перша особиста розмова після суперечки в Овальному кабінеті

Підпис до фото,Голова Служби безпеки України Василь Малюк над схемами російських військових аеродромів. За допомогою операції “Павутина”, яку готували рік, українські силовики завдали найбільшого з початку війни удару по російській авіації

Підпис до фото,Енергетики ДТЕК ремонтують лінії електропередач, пошкоджені російськими обстрілами, за шість кілометрів від фронту на Донеччині. Поруч із ними над дорогою – захисна сітка від дронів

Підпис до фото,Військові мобільної вогневої групи у травні в Донецькій області. Вони працюють позмінно 24 години на добу, збиваючи російські безпілотники. Коли атаки з неба фактично не припиняються, саме від таких груп значною мірою залежить безпека повітряного простору

Підпис до фото,Український військовий цілує землю після повернення з російського полону 10 червня. Це перший етап повернення важкопоранених та травмованих солдатів. Угоди про обмін вдалося досягти на переговорах між Росією та Україною в травні в Туреччині

Підпис до фото,Дівчина тримає в руках собаку, рятуючись від російського ракетного удару по Одесі 24 червня

Підпис до фото,Олександр Усик позує з чемпіонськими поясами та членами своєї команди після перемоги над Даніелем Дюбуа. Він переміг суперника на стадіоні “Вемблі” в Лондоні 19 липня, виборовши втретє титул абсолютного чемпіона світу з боксу

Підпис до фото,Рука солдата, який отримує допомогу від медиків батальйону “Вовки Да Вінчі” на стабілізаційному пункті у Дніпропетровській області, поблизу Покровської лінії фронту, 20 липня. Фото лише долоні цього чоловіка красномовно оповідає про те, через що доводиться проходити українським воїнам

Підпис до фото,На мітинг проти закону 12414, яким влада намагалася обмежити незалежність антикорупційних інституцій, в кінці липня у багатьох містах України вийшла переважно молодь. Вони висловлювали свій протест на картонках, креативно і з гумором, через що мітинги назвали “Революцією на картоні”. Це був перший національний протест з початку російського вторгнення у 2022 році, він мав успіх – президент Зеленський відновив незалежність НАБУ і САП

Підпис до фото,Люди на сходах Собора Святого Юра у Львові під час прощання з Андрієм Парубієм. Відомого політика і колишнього главу українського парламенту застрелили на вулиці Львова 30 серпня

Підпис до фото,Потяг Інтерсіті, пошкоджений у депо в Київі під час російського обстрілу 28 серпня. Залізничники не постраждали, але фото стало символом надскладних умов, в яких доводиться працювати “Укрзалізниці”, що стала головною транспортною артерією під час війни

Підпис до фото,7 вересня о 6 ранку під час повітряної атаки в будівлю Кабміну влучила російська балістична ракета. Паливний бак із ракетним паливом вибухнув і почалася пожежа, яку гасили дві години

Підпис до фото,Чоловік присів біля імпровізованого меморіалу загиблим українським воїнам та іноземним добровольцям на Майдані Незалежності 26 вересня. Вечір пам’яті загиблих воїнів, військовополонених і зниклих безвісти приурочений до Дня захисника, який відзначають 1 жовтня

Підпис до фото,Чоловік їде на велосипеді дорогою в Костянтинівці, вкритою антидроновою сіткою 1 листопада. Російська армія обстрілює Костянтинівку керованими бомбами та дронами. Будинки в місті горять щодня, комунальники вже покинули місто. Попри небезпеку, в місті ще залишаються люди

Підпис до фото,Бездомний собака з пакетом хліба в зубах у прифронтовій Костянтинівці 1 листопада

Підпис до фото,Пожежник Сергій Власенко у кімнаті своєї дитини. Під час масованого обстрілу 14 листопада він приїхав на виклик та гасив пожежу у власній квартирі, де тієї ночі спала його сімʼя. Мама Сергія, його дружина з 5-річним сином та 8-місячною дочкою встигли врятуватися

Підпис до фото,Рятувальники з вертольота гасять велику пожежу після масованої атаки на Київ

Підпис до фото,Жінка з дитиною на руках повертається з укриття на станції метро після російського ракетного удару 14 листопада

Підпис до фото,Володимир Зеленський і керівник офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з королем Іспанії Феліпе VI в палаці Сарсуела в Мадриді 18 листопада. Це один з останніх офіційних візитів за участі Єрмака. 28 листопада Зеленський підписав указ про його звільнення. Єрмака називали “другою людиною в державі”, його звільнення повʼязано з ймовірним зв’язком колишнього голови ОП з корупційними схемами.

Підпис до фото,Зруйнований російською ракетою будинок в Тернополі. Внаслідок удару на світанку 19 листопада загинули 32 людини, серед них шість дітей, поранені майже 100

Підпис до фото,Жінки йдуть у повній темряві на вулиці в Сумах під час аварійного відключення електроенергії 9 грудня. У Сумах, як і в багатьох інших українських містах, багатогодинні щоденні відключення світла, що стали наслідком тривалих російських атак на критично важливу інфраструктуру