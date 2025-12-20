Сьогодні, у суботу, 20 грудня, на Миколаївщину з робочим візитом прибув Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Разом із заступником Міністра Євгеном Гончаром він ознайомився з роботою закладів охорони здоров’я області, перевірив стан реалізації проєктів, що фінансуються за рахунок державної субвенції, а також оглянув хід реконструкцій і нового будівництва медичної інфраструктури.

У межах робочої поїздки Міністр відвідав низку об’єктів, де надається медична та реабілітаційна допомога дітям, військовослужбовцям і ветеранам, а також обговорив подальші кроки з відновлення та розвитку медичної мережі в області, повідомляє пресслужба ОВА.

У ході робочого візиту до нього доєдналися заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров, начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко, в.о. директора департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА Андрій Грейц, представники органів місцевого самоврядування та комунальних некомерційних підприємств медичного профілю.

Зокрема, у межах робочої поїздки відбулася зустріч із представниками UNICEF з питань передачі медичного обладнання до Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям – однієї з дитячих клінічних лікарень.

Крім того, Міністр охорони здоров’я України відвідав реабілітаційне відділення Миколаївського обласного клінічного госпіталю, де ознайомився з умовами надання реабілітаційних послуг.

Окрему увагу під час візиту приділили розвитку медичної інфраструктури області. Зокрема, Міністр оглянув хід реалізації проєкту реконструкції хірургічного корпусу однієї з дитячих лікарень, а також ознайомився зі станом нового будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини в одній з деокупованих громад Миколаївщини.

До того ж Віктор Ляшко провів нараду з представниками місцевої влади та структурних підрозділів. Під час наради основну увагу приділили підвищенню ефективності та якості надання реабілітаційних послуг найменшим пацієнтам. До того ж обговорили питання про впровадження нових стандартів роботи та налагодження співпраці зі службою у справах дітей і центрами соціальної реабілітації як єдиної комплексної системи послуг.

За підсумками робочого візиту Міністра охорони здоров’я сторони узгодили подальші кроки щодо завершення розпочатих проєктів та залучення додаткових ресурсів для відновлення медичної інфраструктури Миколаївщини.