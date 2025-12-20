Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №10392 «Про академічну доброчесність», який запроваджує єдині правила у системі освіти та науки щодо академічної доброчесності та відповідальність за порушення.

Про це повідомив голова парламентського освітнього комітету Сергій Бабак на своєму телеграм-каналі.

За ухвалення законопроєкту проголосували 260 депутатів.

За словами Бабака, робота над законопроєктом зайняла 5 років, але тепер закон прямо визначатиме перелік порушень: від академічного плагіату, фабрикації й фальсифікації результатів до написання робіт на замовлення, маніпуляцій під час оцінювання та неправомірного впливу в академічній діяльності.

«Встановлюється прозора процедура розгляду таких випадків: із визначеними строками, правами сторін, обов’язком закладів ухвалювати рішення та можливістю їх оскарження, що унеможливлює ризики суб’єктивності та вибірковості», – зазначив нардеп.

Відповідальність запроваджується для:

здобувачів освіти — від повторного виконання робіт до відрахування;

педагогічних і наукових працівників — від попередження та інших обмежень до звільнення з посади, а також позбавлення вчених звань і наукових ступенів;

закладів освіти й наукових установ — до втрати акредитації чи ліцензії у разі системної бездіяльності.

Окрім того, забороняється реклама та посередництво у створенні академічних робіт на замовлення.

«Фактично закон наводить лад у сфері академічної доброчесності: фіксує терміни та визначення, пояснює, як саме розглядаються порушення, і робить правила однаковими для студентів, викладачів і закладів освіти», — додав Бабак.

Також він зазначив, що законопроєкт передбачає інструменти запобігання та профілактики порушень, серед яких розробка закладами освіти та науковими установами власних систем забезпечення академічної доброчесності, а саме навчання здобувачів і працівників основам академічного письма, правильній роботі з джерелами та етичним стандартам.

