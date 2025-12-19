Попри уявлення про те, що “Орешнику” з Білорусі летіти до Києва 1 хвилину 51 секунд, насправді українська столиця та й взагалі більша частина України для нього у цих умовах парадоксально недосяжна.

Оголошене Мінськом розміщення російськими військами балістичної ракети середньої дальності “Орешник” у Білорусі викликало в деяких українських ЗМІ появу “лякалки”, яку, напевно, дуже сильно очікували у Кремлі. Мовляв, ця чергова “вундерваффе” тепер може просто за лічені секунди долетіти до європейських столиць, включно з Києвом.

Зокрема вказувалось, що до Києва “Орешнику” нібито летіти всього 1 хвилину 41 секунду, Луцька – 1 хвилину 44 секунди, Львова – 2 хвилини 24 секунди, до Вільнюса – 1 хвилину 4 секунди, Варшави – 2 хвилини 23 секунди.

І з боку Defense Express лише можемо зазначити, що це абсолютна маячня. Бо ці цифри отримані шляхом розділення відстані до міст на заявлену швидкість “Орешника” у 12 300 км/год. Але без жодного розуміння, як насправді летить балістична ракета.

“Орешник” – це балістична ракета. І вона рухається за крутою балістичною траєкторією, а не по прямій. Більше того, її максимальна швидкість досягається лише на дуже короткий момент, після довгого розгону і після цього вона взагалі рухається за інерцією. Тобто ділити дальність між точкою старту та падіння на максимальну швидкість – докорінно помилково.

Траекторія та основні етапи роботи балістичної ракети середньої дальності Pershing II

Більше того, фактично якраз всі ці перелічені міста, включно з Києвом та більшої частини України взагалі знаходяться поза межами ураження “Орешника”, як би це парадоксально не звучало. Бо у цієї двоступеневої твердопаливної балістичної ракети середньої дальності, як і в інших аналогічних, є не лише максимальна дальність, а й мінімальна дальність польоту.

І ці параметри “Орешника” відомі, бо їх публічно озвучили представники українських спецслужб на брифінгу за участю президента України 31 жовтня 2025 року. І мінімальна дальність польоту “Орешника” – 700 км, максимальна 5500 км. А тому, орієнтовний радіус дії “Орешника” виглядає таким чином:

І по Києву “Орешник” з території Білорусі взагалі влучити не може, бо від найвіддаленішої точки цієї країни до української столиці – 660 км. Що, звісно, аж ніяк не скасовує те, що цей мобільний ґрунтовий ракетний комплекс у випадку ядерної війни складає значну загрозу для всієї Європи та інших країн.

А от чому так – необхідно пояснити. Загалом раніше у балістичних ракетах все “грубе” керування дальністю взагалі було зав’язано на побудову траєкторії. Якщо треба летіти далеко – траєкторію робили похилою, якщо на малу відстань – робили її дуже високою. І за рахунок цього двигуни ракети відпрацьовували однаковий час, а реальна дистанція польоту, спрощено, залишалась без змін. Водночас “Орешник” це все ж таки більш сучасна і двоступенева твердопаливна ракета.

Для розуміння, як саме він працює, можна звернутися до найбільш близької до нього радянської балістичної ракети середньої дальності РСД-10 “Пионер”, за принципом якої вона й створена. Більше того, вони мають дуже схожі параметри щодо дальності – не менше 600 та не більше 5000 км.

РСД-10 “Пионер”

У “Пионера” перший ступінь мав відпрацювати повністю (був лише аварійний засіб припинення роботи), щоб другий ступінь увімкнувся на потрібній висоті. Це дуже важливо, бо його імпульс розрахований на конкретне середовище роботи, яке абсолютно різне для нижніх та верхніх шарів атмосфери та вакууму. І варто нагадати, що у на відміну від рідкопаливного двигуна, де є можливість дроселювати, керувати тягою, та навіть багаторазово вмикати та вимикати, у твердопаливного двигуна таких можливостей немає.

Другий ступінь РСД-10 “Пионер” мав засіб зупинки тяги, так звану відсічку, і це дозволяло грубо керувати дальністю польоту не лише шляхом підняття висоти траєкторії. Як тільки це відбувалось – здійснювалось точне наведення бойового блоку та розділення головних частин, за рахунок двигунів орієнтації та маневрування, які також розраховані на роботу у певних умовах.

Бойвий блок РСД-10 “Пионер”

І послідовна робота ступенів, їх від’єднання, маневрування та розведення бойових блоків – це час, а з ним і відстань яку долає ракета, що й формує мінімальну та максимальну дальність. Також варто додати й ще одну деталь. На вже згаданому офіційному брифінгу пролунала інформація, що загалом у РФ зараз лише один “Орешник”, ще один рашисти відстріляли, а ще один був успішно знищений під час операції українських спецслужб влітку 2023 року.