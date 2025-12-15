Король Великої Британії Чарльз III у відеозверненні поділився “хорошими новинами” щодо свого здоров’я.

Монарх заявив, що завдяки ранній діагностиці та “ефективному лікуванню” в новому році обсяг терапії його онкологічного захворювання зменшать.

Про це повідомляє ВВС.

“Сьогодні я можу поділитися з вами гарною новиною про те, що завдяки ранній діагностиці, ефективному втручанню та дотриманню рекомендацій лікарів мій власний графік лікування раку в новому році можна буде скоротити”, — сказав король у своєму зверненні.

Відеозвернення, записане у Кларенс-гаусі два тижні тому, показали в п’ятницю ввечері на каналі Channel 4 у межах благодійного проєкту Stand Up To Cancer (“Разом проти раку”), який проводиться спільно з благодійною організацією Cancer Research UK, що фінансує онкологічні дослідження.

“Цей рубіж — водночас особисте благословення і свідчення видатного прогресу, досягнутого у лікуванні раку”, — сказав Чарльз III.

Підпис до фото,Король відвідує багато публічних заходів

Із заяви короля випливає, що він добре реагує на терапію. Це найновіша інформація про його стан з лютого 2024 року, коли він оголосив про свій діагноз.

Тип онкологічного захворювання, як і раніше, не розкривається, а лікування та медичний нагляд триватимуть, лише в іншому режимі.

У своєму виступі король навів приклади статистики виліковності раку кишечника при ранній та пізній діагностиці.

Однак, за словами джерел ВВС при дворі, згадування цього виду раку не стосувалося самого монарха.

Також із попередніх заяв відомо, що у короля немає пухлини простати. Букінгемський палац заявив, що процес одужання на такій хорошій стадії, що лікарі переведуть схему лікування “у профілактичну фазу”.

Частоту обстежень і процедур значно знизять, однак лікарі підкреслюють, що 77-річний король не перебуває у стані ремісії чи “повного одужання”.

“Безцінний час” ранньої діагностики

Stand Up To Cancer закликає якомога більше людей проходити обстеження на рак і користуватися програмами скринінгу, а в посланні короля підкреслюється важливість ранньої діагностики.

За даними Cancer Research UK, близько дев’яти мільйонів британців не проходять обстеження в рамках програм національної системи охорони здоров’я вчасно.

“З власного досвіду я знаю, що діагноз “рак” може бути шокуючим. Але я також знаю, що рання діагностика — це ключ до всього подальшого процесу лікування, вона дає медикам безцінний час”, — сказав король.

Чарльз III також розповів, наскільки його зворушує турбота, якою оточений кожен онкологічний пацієнт: фахівці, медсестри, науковці та волонтери, які невтомно працюють, щоб рятувати життя.

Прем’єр сер Кір Стармер заявив, що звернення короля стало “потужним посланням”.

“Я знаю, що висловлюю думку всієї країни, коли кажу, як я радий тому, що в новому році інтенсивність його лікування від раку буде знижена”, — додав він.

Досі король рідко публічно говорив про свою хворобу. Він продовжував працювати у щільному графіку, включно з закордонними поїздками та державними прийомами — зокрема прийомом на честь візиту президента Німеччини минулого тижня.