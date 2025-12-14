З понеділка, 15 грудня, в Україні очікується потепління – температура повітря підвищиться до +1…+5 градусів.

Про це йдеться у прогнозі синоптикині Наталки Діденко.

-15-го грудня температура повітря Україні підвищиться на кілька градусів і становитиме +1+5 градусів.

Тепліша погода залишиться незмінною в західних областях, як сьогодні, так і завтра передбачається+3+6 градусів.

І ще невеликі мінуси затримаються у понеділок на сході та північному сході України, протягом дня -1-3 градуси.

Переважатиме завтра хмарна погода, у західних областях навіть можливі прояснення – антициклон (карта внизу), а ось мокрий сніг пройде на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Луганщині – залишки атмосферного фронту.

На решті території без істотних опадів чи якась мряка незначна.

У Києві 15-го грудня також потеплішає і, відповідно, почне підтавати сьогоднішній сніг, тому завтра ретельно оберіть взуття на день. І особливо обережно на дорогах!

Максимально очікується +2+4 градуси.

Якщо і будуть якісь незначні опади в столиці завтра, то скоріше або мряка, або невеликий дощ.

Погода – груднева, типова для цього періоду, чекаємо потихеньку 21 грудня, коли сонце поверне на весну, а зима на мороз. За попередніми прогнозами, якраз 21-го грудня знов похолоднішає, але не набагато).