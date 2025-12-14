Зірка соціальних мереж, залежна від хірургії та відома в Інтернеті як «Марія Магдалина», була знайдена мертвою в Таїланді.

33-річна жінка, справжнє ім’я якої було Деніз Івонн Джарвіс Гонгора, померла після падіння з балкона дев’ятого поверху багатоповерхового кондомініуму у вівторок, повідомляє Phuket News цього тижня, пише Daily Mai, спираючись на місцеву поліцію.

Тіло мексикансько-канадської моделі було виявлено персоналом готелю на парковці вежі Патонг після 13:30, за даними місцевої поліції, лише через кілька годин після заселення на одну ніч.

Khaosod English повідомив, що тіло Гонгори було переведено з лікарні Патонг до лікарні Вачіра Пхукет для повного розтину, щоб встановити точну причину смерті.

Гонгора могла похвалитися близько півмільйона підписників у соціальних мережах завдяки своїм екстремальним пластичним операціям.

Вона також була шанованою художницею, яка здобула культову популярність завдяки своїм психоделічним картинам, скульптурам та автопортретам.

Мері стверджувала в різних інтерв’ю, що виросла в суворій релігійній родині, і в дитинстві їй навіть забороняли дивитися мультфільми Діснея.

Вона збунтувалася у 12 років, коли стала сексуально активною та почала вживати наркотики.

«Дванадцять, тринадцять були найдикішими роками мого життя», – сказала вона в подкасті No Jumper.

«Я вживала кокаїн. Я ходила до школи п’яною у сьомому та восьмому класах».

У 17 років Гонгора працювала стриптизеркою, а пізніше почала займатися ескортом.

Після того, як її пластичні операції стали вірусними в інтернеті, вона монетизувала свою онлайн-славу, приєднавшись до OnlyFans.

«Завдяки OnlyFans я змогла перестати танцювати та займатися ескортом, що призводило до депресії, тож тепер мені пощастило просто жити на це», – сказала вона раніше.

Гонгора зробила свою першу пластику грудей у ​​21 рік у Мексиці у місцевого стоматолога, але вона була невдалою.

Протягом багатьох років серед її операцій були підтяжка брів, пересадка жиру, ліпосакція обличчя та тіла, численні пластики носа та грудей, вініри, хірургія котячого ока, силіконові сідниці, а також численні BBL поверх сідничних імплантів та багато іншого.

Вона вперше стала вірусною у 2018 році після небезпечної операції зі збільшення піхви за допомогою філерів, щоб вона стала «найтовстішою у світі».

«Я мало не померла під час процедури. Мені довелося зробити два переливання крові. Лікар сказав, що я втрачаю так багато крові та дуже блідну. Він думав, що я помру», – сказала вона раніше.

Пізніше вона перенесла вагінопластику, щоб скасувати операцію, скаржачись, що вона спотворила її геніталії.

Оскільки багато її операцій були незаконними, вона часто подорожувала по всьому світу від Колумбії до Росії, щоб лягти під ніж.

Вона кілька разів мало не померла на операційному столі, а в якийсь момент її сідниці почали «гнити» після незаконних ін’єкцій, які вона заклеїла суперклеєм.

На початку 2023 року вона тимчасово залишилася лише з одними грудьми після того, як один з її імплантів розміру 38J вибухнув і здувся.

Хоча незрозуміло, що стало причиною вибуху імпланта, шанувальники тоді припускали, що проблемна зірка могла переповнити його за допомогою експандера.

Експандери є особливістю деяких імплантів, які дозволяють пацієнтці самостійно доливати в них фізіологічний розчин через голку та порт в імпланті, чим Гонгора часто хвалилася.

Її операції призвели до численних ускладнень зі здоров’ям у моделі.

У 2022 році вона зізналася, що більше не може закрити рот через таку кількість процедур на губах.

Її також терміново доставили до відділення невідкладної допомоги після того, як одне з татуювань на її грудях інфікувалося, що призвело до того, що могло бути смертельним сепсисом.

Зовсім недавно вона мало не осліпла після того, як зробила татуювання на очах синього та жовтого кольорів.

За рік до своєї смерті Мері почала татуювати всю верхню частину тіла чисто чорним чорнилом.