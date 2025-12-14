Ескізи шести нових вітражів для собору Нотр-Дам виставлені на огляд у Гран-Пале в Парижі, незважаючи на низку протестів проти цього проекту.

Роботи французької художниці Клер Табуре замінять монохромні вікна, замовлені архітекторами Еженом Віолле-ле-Дюком і Жаном-Батистом Лассусом у 19 столітті. Оригінальні вікна не постраждали під час пожежі, яка п’ять років тому знищила шпиль собору, що змусило експертів, архітекторів та мистецтвознавців стверджувати, що їх заміна порушить культурні норми.

Однак у галереї, до якої можна дістатися трьома поверхами кругових сходів у тихому південно-західному кінці Гран-Пале, стіни будівлі обклеєні вражаючими, повномасштабними макетами нових вікон собору, виконаними чорнилом на папері.

«Кожен раз, коли в історичній частині Парижа відбувається нове художнє втручання, виникає суперечка, і цікаво бути частиною цієї історії, — каже Табуре в інтерв’ю The Art Newspaper. – Колони Бурена в Пале-Рояль, піраміда І. М. Пея в Луврі — вони стають улюбленими частинами міста. Зміни слід вносити з обережністю, і цей проект є дуже обережним, дуже делікатним, гармонійним».

Дизайни Табуре, 44-річної художниці, яка зараз живе в Лос-Анджелесі, були обрані з понад 100 робіт, надісланих іншими художниками. Вони відповідають заданій темі: історія П’ятидесятниці, коли Святий Дух з’явився на великому зібранні і наповнив кожну душу. «Я не релігійна, — каже худодниця, — але це історія про спільноту і свято».

Табуре відома як фігуративний художник, але тут вона переходить від зображення груп людей до яскравих пейзажів — бурхливого моря, дерев, що гойдаються під поривами вітру — щоб створити жваву послідовність образів. «Кольори скла будуть взяті безпосередньо з моєї картини», — сказала вона про яскраві червоні, зелені та сині кольори, які відповідають палітрі історичного релігійного мистецтва.

Художниця працювала з майстрами вітражного мистецтва Atelier Simon-Marq, які в минулому створювали вітражі разом з Жоаном Міро та Раулем Дюфі. Однак вона не забула про вітражі Віолле-ле-Дюка, які стали ключовою частиною історії будівлі.

«Я цитую Віолле-ле-Дюка в орнаментах на тлі кожної сцени, — сказала Табуре. – Ці геометричні візерунки є прямим відсиланням до попередніх вітражів».

