Із 13-14 грудня у більшості областей України буде похолодання, а в п’ятницю, 12 грудня, буде вітряно, місцями дощі, повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.

Якою буде завтрашня п’ятниця? Вітряною. Пориви західного та північно-західного вітру подекуди досягатимуть штормових поривів до 15-20 метрів за секунду- написала Діденко.

З її слів, дощі пройдуть вночі на півдні та сході (на північному сході з мокрим снігом), а вдень 12-го грудня місцями невеликі очікуються на Лівобережжі. Ввечері на півночі та на Харківщині – до помірних опадів.

Температура повітря в Україні “плюсовою” очікується навіть уночі, +2+6 градусів, а впродовж дня п’ятниці передбачається +4+8 градусів, у південній частині до +10 градусів.

У Києві 12-го грудня буде вітряно, тепло, до +8, і місцями пройде дощ.

Із 13-14 грудня у більшості областей України температура повітря знизиться, подбайте про додаткове утеплення та особливо стійке зручне взуття. Похолодання буде не сильним, проте дороги та тротуари через появу навіть невеликих мінусів стануть слизькими – ожеледиця, темніє дуже рано, тому будьте особливо уважними та привітними один до одного – зазначила Діденко.