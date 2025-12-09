Санжійка — це тихий курортне селище біля Одеси, відоме своїм спокійним морем та чистими пляжами. Але берегова лінія Санжійки постійно сповзає в море через підмивання хвилями та зсуви ґрунту, спричинені глинистою породою і дощами.

Цей процес активізувався просто зараз.

Нагадаємо, що зсуви ґрунту у Санжійці і, як наслідок, руйнування частини берега почалося не вчора. Його спостерігають вже, як мінімум, протягом 20 років, обвали загрожують інфраструктурі і приватним садибам. А в 2010 році через загрози руйнувань навіть перенесли історичний маяк. Причиною руйнування берегової лінії вважають течії, що сходяться в цьому місці, зміну клімату та людську діяльність. В цілому спеціалісти вважають майбутнє селища невтішним.