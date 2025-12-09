Українські військові відійшли «на більш вигідні рубежі» біля Лисівки та Сухого Яру, що, біля Мирнограда на Донеччині.

Про це повідомив 7 корпус Десантно-штурмових військ.

За рішенням командування, підрозділи Сил оборони «здійснили організований маневр» у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. У ДШВ наголосили, що особовий склад був переміщений «на більш вигідні рубежі».

«Маневр проведено задля збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту», — повідомили у Десантно-штурмових військах.

Там додали, що з міркувань безпеки інформація про проведення операції певний час не оприлюднювалася, щоб уникнути ризиків зриву її виконання.

Військові кажуть, що ситуація у районі Мирнограда залишається складною. Зокрема, росіяни активно обстрілюють Мирноград з допомогою КАБів. Так, за минулий тиждень росіяни скинули на місто 21 авіабомбу. російські війська також ведуть інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста.

Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів. За минулу добу в районі Мирнограду підрозділи Сил оборони ліквідували 17 окупантів. Ще одного ворожого піхотинця взяли в полон.