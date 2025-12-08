Внаслідок удару по Темрюкському морському порту в Краснодарському краї рф знищено 20 резервуарів — 70% від загальної кількості.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також триває пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня загальна площа пожежі становила майже 1000 м².

Удару по інфраструктурі порту, який працює на потреби ЗС рф, було завдано 5 грудня.

А у ніч на 8 грудня українські дрони:

Уразили склад боєприпасів на ТОТ Луганщини, а також склад пально-мастильних матеріалів у районі т. о. Сімейкиного;

Уразили склад БпЛА у районі тимчасово окупованого Донецька;

Уразили мобільну вогневу групу та ЗРГК “Панцирь-С1” на Донеччині.