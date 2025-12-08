Ми ж не забули, як російські пропагандисти лякали і лякають Україну “генералом Морозом”, маючи на увазі, що з настанням зими вони залишать українців без світла і тепла. Але, як кажуть, не рий іншому яму, бо сам в ній опинишся. Принаймні те, що зараз відбувається в Ангарську, мало б нагадати росіянам, що саме так найчастіше і відбувається.

Вчора, 7 грудня, в ТЕЦ-9 Ангарська перестав працювати другий котел, із-за чого, за версією влади, опалення «знизилося» (а за повідомленнями деяких жителів міста — зникло). Спочатку був введений режим підвищеної готовності, а сьогодні вранці — режим ЧС, повідомляє ТГ- канал Sota.

За його інформацією, без нормального опалення залишається більше 1,5 тис. багатоквартирних будинків — це близько 167 тис. жителів. В місті розгорнули пункти тимчасового розміщення загальною місткістю до 6 тис. людей.

Причини аварії влада Ангарська не розкриває, але там обіцяють відновити подачу тепла до середини дня 10 грудня. Згідно з сервісом «Яндекс.Погода», зараз у місті -11° (відчувається як −17°), а 10 грудня буде -22°.