

Берегова охорона Греції заявила, що в суботу ввечері вона дістала тіла 17 мігрантів із напівзатонулого човна біля острова Крит, а також двох людей, що вижили, внаслідок того, що, ймовірно, стало найсмертоноснішою аварією човна контрабанди людей в Греції за понад два роки.

Про це пише The New York Times.

Грецька влада була попереджена про цей інцидент раніше в суботу турецьким вантажним судном у цьому районі, приблизно за 30 морських миль від південно-західного узбережжя Криту, після того, як екіпаж помітив напівзатоплений човен з людьми в ньому, повідомив чиновник Міністерства морських справ Греції.

У початковому повідомленні Берегової охорони йшлося про те, що було витягнуто 18 тіл, але чиновник виправив це на 17 і сказав, що двоє людей, що вижили, повідомили чиновникам, що більше ніхто на човні не зник.

Кількість жертв є найбільшою з часів затоплення рибальського траулера “Адріана” біля південної Греції в червні 2023 року, в якому загинули сотні людей — найгіршої корабельної аварії в історії країни.

Згідно з текстовим повідомленням, надісланим журналістам, грецька влада відреагувала на тривогу турецького судна, розпочавши масштабні пошуки за участю двох суден Берегової охорони та рятувального гелікоптера, за участю судна та літака прикордонного агентства Європейського Союзу Frontex, а також трьох сусідніх суден.

Але коли рятувальники прибули на місце події, вони виявили, що більшість мігрантів вже є мертвими.

Багато що залишалося незрозумілим у суботу ввечері, зокрема, що стало причиною затоплення човна. Представниця міністерства відмовилася коментувати повідомлення державних ЗМІ про те, що мігранти померли від переохолодження, а не від утоплення — звичайної причини смерті в таких аваріях, — заявивши, що причину встановить коронер. Вона додала, що визначити походження мігрантів може бути важко, оскільки в затопленому човні не було знайдено жодних гаманців.

Суботня катастрофа сталася на тлі ширшого посилення позиції Греції щодо міграції. Консервативний уряд країни заморозив розгляд заяв про надання притулку протягом літа після сплеску кількості прибулих на Крит з Лівії, коли 2000 осіб прибули на острів у перший тиждень липня. Потім у вересні було прийнято закон, який передбачає тюремне ув’язнення для шукачів притулку, які залишаються в країні після відхилення їхніх заяв.

Міністр міграції Греції Танос Плевріс заявив минулого тижня, що кількість прибульців на Крит маршрутом з Лівії скоротилася майже на 50 відсотків після літніх репресій. Але останніми днями цифри знову почали зростати.