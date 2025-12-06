Ліниві вареники з картоплею – це страва, що нагадує дитинство і домашній затишок. Усього кілька простих інгредієнтів, трохи часу – і на столі вже ароматна смакота, яку всі люблять. Їх можна подавати зі смаженою цибулькою, вершковим маслом або навіть зі сметаною – щоразу буде по-новому смачно, пишуть Добрі новини.

І дійсно, це ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко приготувати щось ситне, але без зайвих клопотів. Тож не відкладайте – приготуйте і насолодіться теплом домашнього смаку!

Інгредієнти (на 3 порції):

Відварена картопля – 1 кг

Борошно – 350–400 г

Яйця – 2 шт.

Сіль, перець, спеції – за смаком

Цибуля для засмажки

Спосіб приготування:

Картоплю потрібно відварити й розтовкти товкачиком у пюре. До пюре додаємо яйця, сіль та спеції за смаком, потім знову добре перемішуємо.

Поступово додаємо борошно, замішуючи м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук. Робочу поверхню посипаємо борошном і продовжуємо місити тісто на столі. Коли воно стане однорідним і ніжним, ділимо його на дві частини.

Експерти розповіли, як приготувати ліниві вареники з картоплею

Кожну частину формуємо у кульку, потім розкачуємо в «ковбаску» й нарізаємо на невеликі шматочки. Форму вареників можна обрати будь-яку – круглу або довгасту, на ваш смак.

Готові вареники викладаємо на дошку. Тим часом ставимо на плиту каструлю з водою – коли вода закипить, трохи підсолюємо її й обережно опускаємо вареники. Накриваємо кришкою. Коли вони спливуть на поверхню, варимо на малому вогні приблизно 5 хвилин.

Паралельно на сковороді обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Готові вареники дістаємо з води, посипаємо смаженою цибулькою та одразу подаємо до столу.

Ніжні, ароматні та надзвичайно смачні ліниві вареники з картоплею готові! Запрошуємо читати інші наші статті з новими простими й смачними рецептами.