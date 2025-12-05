У Слупському будівельному училищі в Польщі сталася резонансна подія: старшокласники побили українських підлітків, які навчаються у місцевому будівельному училищі. Як повідомляється, агресивні дії могли бути спровоковані ксенофобськими висловлюваннями одного з тамтешніх викладачів.

Генеральний консул України в Гданську Олександр Плодистий публічно відреагував на цей інцидент. Українська сторона вимагає справедливого та максимально об’єктивного розгляду справи, що охоплює як сам факт побиття, так і поведінку викладача.

Про це повідомив польський новинний портал Onet, передає Zn.ua.

Інформація про жорстоке побиття українських учнів та антиукраїнські коментарі викладача стала відома у вівторок, 3 грудня.

Жахливі деталі інциденту

Образи від викладача: На заняттях вчитель нібито дозволяв собі ображати українських підлітків, зокрема, називаючи їх “покидьками”.

Педагог погрожував учням незадовільними результатами на іспитах, заявляючи: “Коли ви складатимете іспит наступного разу, ви точно провалите його. Я доведу вам, хто такий поляк”. Його слова були записані на відео.

Один із польських учнів у присутності цього викладача вмикав звуки вибухів та ракет, глузуючи з українців зі словами: “Час ховатися”. Також українські підлітки отримували образливі повідомлення.

Вважається, що антиукраїнська риторика вчителя розпалила агресію серед частини польських старшокласників, що й призвело до фізичного насильства. Двох українських підлітків жорстоко побили, вигукуючи при цьому образи на національному ґрунті.

Повідомляється, що один із нападників спершу плюнув в обличчя 16-річному українцю зі словами: “На фронт, українська с*ко”, а після цього розпочав бійку.

Місцеві правоохоронні органи у Слупську взялися за розслідування бійки. Однак, за словами батька одного з постраждалих, поліція не одразу погодилася прийняти заяву, що вдалося зробити лише наступного дня.

Речник поліції Слупська Якуб Баґінський підтвердив, що факт зволікання з прийняттям заяви викликав реакцію керівництва:

“У зв’язку з інформацією, що з’явилася в ЗМІ, про нібито відмову поліцейських прийняти заяву, начальник наказав розпочати службове розслідування”.

Баґінський також наголосив на неприпустимості такої поведінки: “Держава має подумати, що зробити, щоб такі речі не повторювалися. Це неприйнятно. Не може бути такої поведінки щодо національності. Польська влада, польське суспільство мусять відреагувати”.

Український консул Олександр Плодистий зазначив, що “якщо записи будуть підтверджені, то мають бути зроблені висновки”.

Поліція проводить розслідування самого факту побиття.

Управління освіти розпочало розслідування щодо викладача, який нібито висловлював ксенофобські погляди. Сам викладач зараз перебуває у відпустці.