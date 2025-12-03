Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова вважає, що після завершення війни з Росією “бебі-буму” в Україні не буде, пише ЛБ.

“Я не вірю в “бебі-бум” після війни, його не буде. Принаймні такого, який був після Другої світової війни. По-перше, тоді діти були економічною доцільністю. По-друге, тодішню вартість догляду й виховання дітей не порівняти з сьогоднішніми потребами. По-третє, тоді взагалі були інші вимоги до рівня і якості життя”, – пояснила Лібанова.

Вона зазначила, що порівняно з періодом після Другої світової сьогодні спрацьовує фактор регулювання народжуваності.

“Після Другої світової засобів контрацепції майже не було. Сьогодні ж народжують ті, хто хоче народжувати”, – уточнила Лібанова.

За її словами, у 2021 році в Україні на одну жінку припадало в середньому 2,1 дитини. Сьогодні – близько 0,7.

“Після війни не відразу, але з часом ми можемо дорости до 1,6. І це межа. Для того, щоб наступне покоління замістило покоління батьків, потрібно 2,15. Правду кажучи, в Європі й показнику 2 немає. Тобто це “норма”. І навіть в Азії. В тій же Південній Кореї, де рівень життя непоганий, цей показник також складає 0,7″, – уточнила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень.

Лібанова також вважає, що збільшення виплати по народжуваності, по догляду за дитиною не особливо стимулюватиме народжуваність.

“Дійсно, багато народних депутатів вирішили, що якщо збільшили виплати, то всі в чергу вишикуються народжувати. Але ця допомога ніяк не пов’язана з підвищенням народжуваності. Вона для того, щоб дітям можна було купити памперси, суміші, іграшки та інше. Тобто це повʼязано з подоланням бідності родин з маленькими дітьми, але аж ніяк не про народжуваність”, – зауважила експертка.