Російського космонавта Олега Артем’єва виключили з екіпажу Crew 12 майбутньої місії на МКС після звинувачень у спробі незаконно скопіювати секретну документацію компанії Ілона Маска SpaceX.

Про це повідомив аналітик ракетних пусків Георгій Трішкін з посиланням на власні джерела.

«Анонсу не було, офіційна причина не називається, а от друзі каналу передали, що «космонавт А» нібито порушив експортні обмеження ITAR — фотографував документацію та всяке заборонене пов’язане зі SpaceX, а потім «виніс у телефоні» неналежну інформацію з території. Це, м’яко кажучи, серйозне порушення. Розбиратимуться чи це було ненавмисно чи навмисно», — написав Трішкін.

За даними Трішкіна, офіційно Артем’єв був усунений за порушення американських експортних обмежень ITAR (International Traffic in Arms Regulations). Космонавт проходив підготовку на базі SpaceX в Хоторні (штат Каліфорнія).

Місце Артем’єва займе Андрій Федяєв, повідомили в Роскосмосі.

“Таке рішення ухвалене у зв’язку з переходом Олега Артем’єва на іншу роботу”, – йдеться у повідомленні.

Старт місії Crew-12 намічено на першу половину 2026 року.