Ми пам’ятаємо, що жодна хвороба не проходила без гарячого медового чаю. Користь цього продукту безсумнівна, але кожний сорт трохи відрізняється за впливом на здоров’я.

Пасічник Олексій Мельніченко розповів, які різновиди продукту варто вживати в різних ситуаціях, як правильно його зберігати і чи є хибною поширена думка про шкоду його нагрівання.

Який мед найкорисніший

За словами пасічника, склад та властивості продукту залежить від того, які рослини запилювали бджоли. Наприклад, акацієвий мед містить найбільше фруктози та менше глюкози. Саме тому його часто рекомендують навіть людям із цукровим діабетом, адже він не сильно підвищує рівень цукру в крові. Найбільше глюкози буде у виробі з рапсу.

Відповідь на питання, який мед найкращий, залежить від вашого запиту. “Наприклад, як я вже сказав, люди з цукровим діабетом, які бояться підвищення цукру, беруть виріб з білої акації. Люди з хворобами щитоподібної залози – ріпаковий, тому що він є навіть своєрідними ліками проти цих захворювань. Мед з липи – це ліки від кашлю, він найбільше підходить для лікування симптомів ГРВІ. З різнотрав’я – досить універсальний і водночас унікальний, тому що бджоли збирають нектар з різних квітів і, відповідно він насичений абсолютно різними мікроелементами та корисними речовинами. Але якщо люди підбирають мед під власні потреби, то звісно, що краще обрати монофлорний”, – розказує пасічник.

Монофлорний – це той, у якому понад 80% нектару походить від однієї рослини. Щоб підтвердити його склад, проводять лабораторний аналіз. Досвідчений пасічник може орієнтуватися по кольору, але точне визначення можливе лише за допомогою лабораторії.

Як зберігати мед правильно

Цей продукт сам по собі є природним консервантом. Існують навіть історичні приклади його використання для збереження органічних матеріалів, включно з людськими рештками. Проте для того, щоб користь меду була максимальною та він зберігався століттями, потрібні певні умови.

“По-перше, треба унеможливити сонячні промені. Тому бажано, щоб продукт стояв в темному місці. Ще один важливий аспект – температура. Для зберігання рекомендується, аби в приміщенні було до 20°C”, – каже Олексій.

Якщо мед загус, його можна обережно розм’якшити, не перевищуючи допустимих меж. Втім пасічник наголосив, що процес кристалізації цілком природній і найкраще в нього зовсім не втручатися.

Яка температура шкідлива для меду

“Для того, щоб не втрачалися корисні речовини, важливо не перевищувати температуру розтоплення вище 38° C. Це пояснюється тим, що показник в бджолиному гнізді під час медозбору не перевищує 36-38°. Цікавий факт полягає в тому, що рівень тепла у вулику майже дорівнює температурі людського тіла”, – зауважив пасічник.

Експерт відповів на популярне питання – чи можна нагрівати мед. За його словами, якщо температура виробу перевищує приблизно 38–40 °C, в ньому втрачаються корисні речовини. Тому розігрівати його на водяній бані не рекомендується. У домашніх умовах краще розм’якшувати його, наприклад, поставивши біля батареї, щоб уникнути перегріву.