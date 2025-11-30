Хочете скуштувати справжній осінній смаколик? Ділимося дуже доступним рецептом неймовірно ніжного гарбузового зефіру з корицею від Добрих новин. Такий зефір просто тане у роті і дарує аромат тепла та затишку на вашій кухні!

Інгредієнти:

200 грамів гарбуза відвареного або запеченого;

90 мілілітрів води;

180 грамів цукру для сиропу;

12 грамів агар-агару;

ваніль (за смаком);

близько 1/2 чайної ложки кориці (можна менше);

2 холодні яєчні білки;

150 грамів цукру для білків;

1 чайна ложка лимонного соку.

Крок 1. Гарбузова основа та сироп:

Спочатку візьміть 200 грамів відвареного або запеченого гарбуза і пробийте його в гладке пюре, без шматочків. Це – “серце” зефіру. Перекладіть пюре в каструлю з товстим дном, додайте 90 мілілітрів води, 180 грамів цукру, ваніль і корицю. Кориці зазвичай йде приблизно половина чайної ложки, але можна покласти менше, якщо хочеться лише легкий відтінок аромату.

Туди ж всипте 12 грамів агар-агару, добре перемішайте і доведіть до кипіння. Після закипання зменште вогонь і варіть близько семи хвилин, іноді помішуючи. У результаті маса стає більш зібраною, солодкою та густуватою, і вже на цьому етапі пахне так, що хочеться спробувати ложкою.

Крок 2. Білки та з’єднання:

Поки вариться сироп, почніть збивати два холодні яєчні білки до пишності. Цукор додайте у два прийоми, всього 150 грамів, і влийте одну чайну ложку лимонного соку. Збийте до міцних піків, щоб маса тримала форму.

Далі момент, де важливо не відволікатися: продовжуйте збивати білки та поступово вливайте в них гарячий гарбузовий сироп. Суміш швидко стає теплою, густою і дуже повітряною. У цей момент текстура починає тягнутися, робиться еластичною, і орієнтуйтеся на головне: маса повинна тримати форму та не розпливатися.

Крок 3. Відсаджування та сушіння:

Як тільки ви побачите потрібну густину, працюйте швидко. Перекладіть масу в кондитерський мішок із насадкою і відсадьте зефіринки на пергамент. Далі все просто: залиште їх підсохнути до готовності.

Тонкощі, які допомагають:

Гарбуз завжди намагайтеся робити максимально гладким – тоді зефір виходить ніжнішим. Сироп після закипання витримуйте близько семи хвилин, а коли починаєте вливати його в білки, вже не тягніть час: маса швидко густіє і любить впевнені руки.