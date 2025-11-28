У застосунку Армія+ запустили нове опитування для збору зворотнього зв’язку від військовослужбовців щодо проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП), пише ЛБ.

“У ньому досліджується реальний досвід військових: як проходило навчання, які труднощі виникали, чи стосувалися вони організації процесу, умов проживання, забезпечення чи побуту”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповіді допоможуть визначити проблемні ділянки та пріоритетні задачі для вдосконалення БЗВП.

Опитування анонімне, воно охоплює ключові аспекти БЗВП – від інструкторської роботи й практичних занять до розміщення, забезпечення та взаємодії в навчальному центрі.

Опитування триватиме з 27 листопада до 10 грудня та складається з понад 30 запитань. Пройти його можна в розділі “Опитування” в Армія+.

В Міноборони нагадали, що від початку роботи Армія+ проведено вже 19 опитувань, і у середньому близько 20 тис. користувачів долучаються до кожного з них.

На основі відповідей у цих опитуваннях запроваджено низку змін, зокрема запущено функцію мультипідпису для командирів, оновлено стратегію забезпечення сухпайками, а Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного отримала нового очільника.