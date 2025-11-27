Біженці з України в Польщі зможуть перейти з тимчасового захисту на тимчасове перебування. Відповідний закон Ухвалений Сеймом і тепер чекає на підпис президента. Про це повідомляє сайт Польського радіо, пише Кореспондент.

“Біженці будуть трактуватися так само, як і всі інші іноземці. Право на працю, право на освіту чи соціальні виплати випливають із права перебування, тож ключовою є форма легалізації. Ми йдемо в напрямку, щоб заохотити громадян України, які нині мають законні підстави перебування як воєнні біженці, змінювати свій статус, наприклад, з огляду на освіту чи ринок праці. І такий інструмент ми відкриємо для них вже у січні або щонайпізніше на початку лютого”, – пояснив заступник міністр внутрішніх справ та адміністрації Мацей Душчик.

Він розповів і про процедуру зміни статусу. За його словами, щоб подати заяву на зміну статусу, українські біженці мають зареєструватися у спеціальній інформаційній системі.

На сайті внесуть свої дані та заповнять коротку форму. Ця форма автоматично буде передана до воєводських управлінь. Вони звірять наявні дані з інформацією, яку надав іноземець. Потім людину запросять здати відбитки пальців і видадуть посвідку на проживання на три роки.

Уряд країни також планує поступове припинення дії допомогових інструментів для біженців з України і нагадує, що нині тимчасовим захистом у Польщі користуються майже мільйон українських громадян, – переважно жінки та діти.